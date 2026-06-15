gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ)は、宮崎県産マンゴーを使った“SUNSHINE MANGO”フェアを2026年6月18日〜7月22日に開催する。ラインアップは「宮崎県産マンゴーのクレープ」「マンゴーソフトクリーム」の2品。各店舗、各日数量限定で販売する。【商品画像はこちら】◆宮崎県産マンゴーのクレープ 税込1,290円宮崎県産マンゴーを贅沢に使用した、夏限定のご褒美クレープ。トップには甘いマンゴーの果肉をのせ、その下に