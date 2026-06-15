合コンを「楽しい飲み会」で終わらせないためには、女の子に強い興味を持ってもらうことが欠かせません。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「合コンで女の子が『この人のことをもっと知りたい！』と思ってしまう男性の行動９パターン」をご紹介します。【１】偶然を装いながら、ちょこちょこ女の子と目を合わせる「『私を意識してる！？』と感じて、だんだん気になっちゃう」（１０代女性）など、男