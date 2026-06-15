【「アイスアイゼン」近日予約開始】 6月14日 投稿 コトブキヤはプラモデルシリーズ「無限邂逅メガロマリア」より、「アイスアイゼン」の予約受付を近日開始すると6月14日に同シリーズ公式Xアカウントにて投稿した。 「アイスアイゼン」は2月の「コトブキヤコレクション2026」などで公開されていた「メガロマリア」のアナザー。初の低身長キャラクターとして、巫女服