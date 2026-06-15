【遊☆戯☆王デュエルモンスターズ ブラック・マジシャン・ガール】 7月18日発売予定 価格：1,760円 カワダはナノブロック「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ ブラック・マジシャン・ガール」を7月18日に発売する。価格は1,760円。 「闇遊戯」の主力モンスターとして活躍する「ブラック・マジシャン・ガール」をかわいらしいポージン