Ｊ２磐田は１５日、三浦文丈監督との契約を解除したと発表した。後任には、Ｊ１清水で監督を務めた秋葉忠宏氏（現神戸コーチ）が就任する。三浦前監督は今季開幕時はコーチを務めていたが、シーズン途中に志垣良監督の退任を受けて昇格。プレーオフラウンドも含めて９試合で４勝５敗（ＰＫ戦勝利は１、負けは３）の成績だった。チームはＪ２、Ｊ３全４０クラブ中３２位でシーズンを終えた。三浦前監督はクラブを通じて、「シ