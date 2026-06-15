NHKの桑子真帆アナウンサー（39）が第1子を妊娠していることがわかった。現在は『クローズアップ現代』（以下、『クロ現』）に出演中だが、今夏から産休に入るとも報じられている。【写真を見る】おそろいの8万円セレブスニーカーを履いた桑子アナ、小澤の愛車に乗り込む姿など桑子アナは、2021年9月に俳優の小澤征悦（52）と結婚。2020年4月に「女性セブン」が熱愛をスクープしたが、当時、桑子アナの知人はふたりの接点につ