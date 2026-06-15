あなたは読めますか？突然ですが、「狡知」という漢字読めますか？物語の策士や、ずる賢いキャラクターを形容する際に見かける言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「こうち」でした！狡知とは、ずる賢い知恵や、悪知恵のことを意味します。「狡」という字は「ずるい（狡い）」、「知」は「ちえ」を指し、自分の利益のために他人を欺くような、質の悪い賢さを表す言葉です。具体的な使い方としては、「彼は狡知