あなたは読めますか？突然ですが、「翡翠」という漢字読めますか？一般的には美しい宝石の名前として有名ですが、実は「ある鳥」の名前を指す言葉でもあります。鳥の名前として読む場合、意外な読み方になりますが、ご存じでしょうか？気になる正解は……「かわせみ」でした！「翡翠（かわせみ）」とは、鮮やかな青色の羽を持つ美しい鳥のことです。その美しさから「空飛ぶ宝石」とも呼ばれます。ちなみに、宝石の「ひすい」も同じ