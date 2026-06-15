元乃木坂４６キャプテンとしてグループをけん引した梅澤美波（２７）が、オフィシャルＷＥＢサイト・オフィシャルＸアカウントを１５日、オープンした。オフィシャルＷＥＢサイトやオフィシャルＸで出演情報や最新ニュースをはじめ、さまざまな情報を随時発信していく。梅澤の“今”をより近くで感じることができる場所として運営される。梅澤は「かけがえのない経験を携えながら、自分はこれから何を求め、何を大切に歩んで