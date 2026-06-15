タレントの瀬戸サオリ（38）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。近影と“愛車”を公開した。【写真】ホワイトのボディがかっこいい！瀬戸サオリ“愛車”の全貌瀬戸は、写真で近況を報告。「息子と行った麻辣担」「毎日の息子弁当」などのなかに、「MATEの愛車はもう100キロ走行。どこに行くにも自転車」と、デンマークの自転車ブランド・MATE.の自転車を公開した。瀬戸は、お笑いトリオ・ジャングルポケットの元メン