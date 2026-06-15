トランプ米大統領【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、ニューヨーク・タイムズ紙のインタビューで、イランとの戦闘終結に向けた覚書の合意を受け、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡は「恒久的に通航料無料となる」と述べた。イランと核問題を巡る協議で合意に達しなかった場合、対イラン攻撃を再開する可能性にも言及した。同紙は、覚書で通航料が無料となる期間は60日間と限定されており、その後の扱いは地域諸国を交