秋元康氏プロデュースのガールズグループ・ＲａｉｎＴｒｅｅが、大阪・ナレッジシアターで２１日にＣＲＯＳＳＦＭラジオ番組「ａｂｃｐｒｅｓｅｎｔｓＲａｉｎＴｒｅｅミームの森」公開収録＆ミニライブｉｎ大阪を開催する。今回は特別にメンバー全員（スケジュールの都合により葉山莉瑚は欠席）での参加。新たなコンセプト曲のメンバー発表と初披露が予告されており、仲俣美希と佐藤莉華が意気込みを語った。