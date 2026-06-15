スイスのジュネーブで14日、G7＝主要7カ国の首脳会議に反対するデモ行進が行われました。参加者の一部が暴徒化し、警察が催涙ガスや放水銃で対応しました。【映像】大規模なデモの様子（燃える車や割れた窓ガラス）G7首脳会議がフランス東部のエビアンで開幕する前日の14日、会場に近いスイスのジュネーブで「反G7」を掲げる大規模なデモ行進がありました。参加者は、G7による気候変動対策の遅れや、戦争や軍備の拡大、経済