各国の企業がしのぎを削るAI開発において、これまでは半導体やデータセンターといったインフラ確保が優位性のカギでした。しかし現在、状況は大きく変化しています。今後の勝敗を分ける要因はどこにあるのでしょうか。アライアンス・バーンスタイン株式会社のシニア・インベストメント・ストラテジスト、穂谷栄一郎氏が解説します。AI競争は「インフラ確保」から「資金調達力」へ近年の人工知能（AI）ブームは、主に画像処理装置（