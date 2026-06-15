フォークシンガー松山千春（70）が14日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。日本維新の会が掲げる副首都構想について私見を述べた。松山は現在、春のコンサートツアー中。16日には大阪市内でのライブを開催する。「大阪といえば、副首都構想とかいろいろあったりするんですけど。俺は副首都は別になくてもいいと思うんだよな」と切り出した。「47都道府県あるんだからな。それ、大阪が副首都っていった