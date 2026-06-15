老後資金の準備として「新NISA」が注目を集めていますが、税制面のメリットにおいて「iDeCo（個人型確定拠出年金）」の活用も見逃せません。本記事では、横山光昭氏、関口博美氏による著書『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』（小学館）より一部を抜粋・再編集して、貯蓄80万円から家計改善に成功した50代男性の事例を交えて「iDeCoの節税効果」について解説します。「iDeCo」の税制メリットは「新NISA」を上回る老後資