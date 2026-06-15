元毎日放送アナウンサーで、今年4月からフリーで活躍する武川智美さんが6月14日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはらさんとともに、プロレス観戦に訪れたことを報告しました。【写真】元MBSアナ、従兄弟と並んだ姿を公開！武川さんは「従兄弟は金丸義信といって今も現役プロレスラー」と明かし、「従兄弟が新日本プロレスのプロレスラーなのに初めてプロレス観戦。しかも大阪城ホール！プロレ