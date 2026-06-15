スーパーのポイント5倍デーにまとめ買いをしているAさんは、自分の買い物方法が結果的に節約につながっていると思っています。そのため、必要な時に必要な分だけ買い物をするようにしている同僚に対して「ポイントを意識しないなんてもったいない」「どこかで買い物のコツを教えてあげたい」と考えていました。【写真】年末ジャンボを8039人で共同購入、3600万円の投資結果は？そんなある日、スーパーの日用品売り場で偶然Aさんと