サードシートを省いた2列仕様？トヨタは2026年4月10日、ミニバン「ノア」の一部改良を発表しました。そんなノアにはサードシートを省いた「2列仕様（サードシートレス）」がラインナップされています。一般的な3列ミニバンとは異なる、この特別仕様はどのようなモデルなのでしょうか。ノアは2001年の初代登場以来、ファミリー層を中心に支持されてきたトヨタのミドルサイズミニバンです。広い室内空間と高い安全性能を備え、日