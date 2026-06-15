同じ言葉でも、言い方ひとつで印象は大きく変わります。何気ないひと言でも、トゲのある言い方をされると、それだけで気分が沈んでしまうこともあるでしょう。とくに職場で日常的に顔を合わせる相手であれば、なおさらストレスを感じやすいものです。『言い方がキツイ男。あれはなんなの？』投稿者さんが感じたのは、冗談ともイヤミとも取れる、独特な言い回しへの違和感です。「これ、高いの。丁寧に扱って」とのひと言も、言い方