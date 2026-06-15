北中米ワールドカップ初戦、サッカー日本代表はオランダ相手に2度のビハインドを追いつく粘りを見せ、2-2のドローで幕を閉じた。主将・遠藤航の離脱など、トラブルに見舞われるなかで勝ち点１を手にした日本。多くの不安材料を抱えていたが、試合前の最終ミーティングでは遠藤からのビデオメッセージもありチームがひとつになったという。現地で取材をするスポーツライターの木崎