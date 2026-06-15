今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『琴葉姉妹の東京観光！「戸越銀座商店街で食べ歩き！編」』というシャルさんの動画です。食べ歩きで有名な商店街「戸越銀座」へやって来た投稿者のシャルさん。全長1.3キロあるという戸越銀座商店街。10時30分頃はオープンしているお店が少ないためか、歩いている人があまりいません。そこで、先に近くの戸越八幡神社へお参りに行くことにしました。福を分けてくれる猿と