非日常感あふれるスーパーカーでゴルフに行ったらどうなるのか? さぞかし気分は上がるだろう、ということで、今回はイタリアの雄、マセラティに松任谷正隆さんが試乗して、その実力をチェック。実際に走ってみるとどんな感じなのだろうか？【写真】「ガツン」ではなく「じわじわ」。同乗者を驚かせない、超一流のブレーキシステム編集部（以下、編）：ヤッフォーイ?松任谷（以下、松）：どうしたどうした？編：やっぱ、こんなクル