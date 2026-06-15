31年ぶりに開催された大相撲パリ公演が千秋楽を迎え、大関・琴櫻の総合優勝で幕を閉じました。初日に引き続き2日目の千秋楽もトーナメント形式で行われ、およそ1万5000人の観客が大歓声で盛り上げました。決勝戦は横綱・豊昇龍と高安の対決となり、豊昇龍が貫録の相撲で勝利しました。そして最後は、2日間の優勝者同士で総合優勝を決める取り組み。初日に優勝した大関の琴櫻と横綱・豊昇龍の総合優勝決定戦は、琴櫻が寄り切りで勝