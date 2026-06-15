先週（6月8日週）の振り返り＝160円台半ばまで円安進むも為替介入なし 小動きながらも円安がジリジリと進行 先週（6月8日週）の米ドル／円は、小動きながらも米ドル高・円安がジリジリ進む展開が続き、一時160円台半ばまで上昇しました。しかし6月11日、トランプ米大統領の発言などをきっかけにイラン戦争の終結期待が広がると、原油価格の下落や米金利低下に伴って米ドル売りが強まり、米ドル／円も159円台半ばまで反落する場面