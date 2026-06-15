5月27日未明、新潟県三条市内の自宅アパートで、知人の30代男性の顔面を酒瓶で複数回殴りけがをさせた疑いで、38歳の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、三条市須頃に住む自営業の男（38）です。 男は5月27日午前1時ごろ、三条市内の自宅アパートの室内で、知人の30代男性に対し、顔面をウイスキーの酒瓶で5回ほど殴る暴行をし、顔を打撲させるなどのけがをさせた疑いが持たれています。 男性