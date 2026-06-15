サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、８大会連続８度目の出場となった日本が米ダラスで１次リーグＦ組の初戦に臨み、準優勝３度のオランダと２―２で引き分け、勝ち点１を手にした。ＤＦ陣のリーダーを担った谷口は、「悪くないスタート」と振り返った。自身は前回大会に続く２度目の出場で、序盤から落ち着いたプレーを披露。強豪相手に２失点はしたが、「ブロックを組みながらカウ