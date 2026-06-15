京都府警本部13日午後11時20分ごろ、京都府舞鶴市引土にある自民党の本田太郎衆院議員（京都5区）の事務所に乗用車が突っ込んだ。付近にいた警察官が声をかけようと近づいたが、車は逃走。府警が行方を追っていたところ、15日、道交法違反（事故不申告）の疑いで自営業金数哉容疑者（65）＝同市倉谷＝を逮捕した。府警によると「パニックになった」と容疑を認めているという。けが人はいなかった。府警によると、車は道路脇