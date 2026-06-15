平口洋法相は15日、法制審議会（法相の諮問機関）の総会で、犯罪被害者や遺族の刑事手続き参加の拡充を諮問した。刑事裁判の「公判前整理手続き」への被害者同席の可否などが論点になる。争点を絞り込んだり証拠を整理したりといった手続きへの関与を希望する被害者、遺族は少なくないが、被害者の参加で手続きが長期化するとの指摘もあり、取りまとめまでに紆余曲折がありそうだ。現行の刑事訴訟法には公判前整理手続きへの被