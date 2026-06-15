14日に活動を終了した女性3人組ロックバンド、SHISHAMOのドラマーで、昨年2月から体調不良のため休養していた吉川美冴貴（みさき＝31）が15日までにインスタグラムを更新。ラストライブを終えた思いをつづった。吉川は13日・14日に行われたラストライブで復帰した笑顔の写真をアップし、「こんばんは。お久しぶりです。ドラムの吉川です。この度はご心配をおかけしました」とあらためてファンにあいさつ。「お休みしている間、だん