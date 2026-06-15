読売新聞は１５日、サッカー・ワールドカップで、日本代表の初戦の結果を伝える号外を東京や大阪などで配布した。ＪＲ東京駅付近では午前８時４０分頃から配布が始まり、通勤途中の会社員らが号外を手に取っていた。引き分けとなった初戦を自宅で観戦したという東京都葛飾区の会社員（４８）は「心配な場面もあったが、守り切れて良かった。３時間ほどしか寝ていないけど、仕事を頑張れそう」と笑顔だった。