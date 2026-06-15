フォークシンガー松山千春（70）が14日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。14年1月に64歳で亡くなった歌手やしきたかじんさんについて言及した。松山は現在、春のコンサートツアー中。16日には大阪市内でのライブを開催する。松山は大阪に縁のある人物としてやしきさんの名前を挙げた。「もう12年前になるか。亡くなってしまったんだけどね。やしきたかじん。たかじんさんのことを思い出すわな。彼は大