【モデルプレス＝2026/06/15】乃木坂46を卒業した梅澤美波が6月14日、オフィシャルWEBサイト・オフィシャルX（＠teamume2026）アカウントを開設した。【写真】27歳元乃木坂キャプテン「異次元に美しい」色白デコルテ輝く黒ドレス姿◆梅澤美波、WEBサイト＆公式X開設元乃木坂46キャプテンとしてグループを牽引し、多方面で活躍を続けてきた梅澤が、新たな一歩を踏み出す。これまで支えてくれたファンへの感謝を胸に、そしてこれから