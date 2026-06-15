【モデルプレス＝2026/06/15】株式会社嵐の公式X（旧Twitter）が、6月14日に更新された。大野智のなりすましアカウントをめぐり、注意喚起をした。【写真】ニノが公開 嵐ラストライブ後の乾杯ショット◆株式会社嵐、大野智のなりすましアカウントに注意喚起投稿では、大野になりすましているアカウントの写真を載せ「アカウントの所在地がSouth Asiaですので明らかな『なりすまし』です」と説明。「フォロワーがかなり増えているの