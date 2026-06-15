【モデルプレス＝2026/06/15】株式会社池田模範堂は、かゆみ・虫さされ薬の「ムヒシリーズ」イメージキャラクターにNumber_iの平野紫耀、湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」イメージキャラクターに神宮寺勇太、ひび・あかぎれ治療薬の「ヒビケアシリーズ」イメージキャラクターに岸優太をそれぞれ起用。このたび、3ブランドがコラボレーションした屋外広告を掲出する。【写真】29歳イケメンアイドル、ピンクリップで色気放出◆Numb