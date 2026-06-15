元「モーニング娘。」メンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女、モデルの希空さん（18）が2026年6月9日に公式YouTubeチャンネルを更新。ピザ作りをする様子をアップした。母・辻希美さんの影響でピザ作りにチャレンジチャンネル内で「希空'sキッチン」と題して、料理やお菓子作りの様子を公開している希空さん。母の希美さんが最近ピザ作りにハマっている影響で、希空さんも自身でピザを作ることにした。今回は