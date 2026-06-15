古びた血管が若返る『アボカドとマグロの美肌サラダ』はむくみもとれておすすめ！ 古びた血管が若返る『アボカドとマグロの美肌サラダ』 年齢は変えられませんが、血管は食生活の改善で若返らせることができます。血管の若返りには、アボカドとマグロを食べましょう。 加齢とともに血管は老いますが、実は、年齢にかかわらず若くても血管は老化します。原因は、血液中のコレステロールや中性脂肪の増加。これらが血管