数ある料理マンガの中でも、異彩を放つ名作『ザ・シェフ』（原作：剣名舞、劇画：加藤唯史）をご存知でしょうか？ 法外な報酬と引き換えに、どんな依頼人の希望も叶える孤高の天才シェフ・味沢匠（あじさわ・たくみ）の活躍を描いた本作。 今回は、その圧倒的なストーリーの魅力をご紹介します。 『ザ・シェフ』とは？ 本作の主人公は、「幻の料理人」と呼ばれる天才シェフ・味沢匠。 特定の店舗を持たず、