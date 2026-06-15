内臓脂肪を効率よく落とす余分な糖質を減らした理想的な食事とは 理想の割合は5対3対2 繰り返しになりますが、内臓脂肪を効率よく落とそうとするならば、糖質の摂取を控えめにすることが基本です。 人間の体に必要な三大栄養素は「炭水化物」「たんぱく質」「脂質」です。このうち、炭水化物は糖質と食物繊維で構成されています。 一般的に、日本人が摂取する栄養素のバランスは、「炭水化物６：たんぱく質２：脂質２」が