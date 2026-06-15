6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、世界4都市を巡るワールドショーケース「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」のニューヨーク公演の追加公演を2026年10月22日（木）に開催することを発表した。本追加公演は、10月23日（金）開催のニューヨーク公演がチケット発売開始後に即完売したことを受け、急遽決定したもの。BE:FIRSTは、9月から10月にかけてバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの世界4都市を巡る「BE:FIRST WORLD S