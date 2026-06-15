寝たきりになるリスクがぐっと低下！シニア世代が旅行や趣味など本当にやりたいことを実現する為に鍛えるべき所とは 生涯を通じてけがを防ぎ、人生を豊かにする 体幹は、トレーニングに関心の高い世代はもちろんですが、子どもたちやシニアの方にとっても人生を左右するといってもよいほど大切です。 運動神経は、遺伝だけでなく遊びや運動の習慣・体験に大きな影響を与えます。ゴールデンエイジと呼ばれる５歳