明日16日(火)は晴れる所が多いですが、17日(水)以降は梅雨前線が本州付近まで北上しやすくなり、九州から関東は雨の降る日が多いでしょう。気温も湿度も高く、蒸し暑い日が増えそうです。北陸や東北は梅雨入りが近づいている一方で、沖縄はそろそろ本格的な夏を迎えるでしょう。16日(火)〜22日(月)九州から東北は度々雨16日(火)は高気圧に覆われ、晴れる所が多いでしょう。ただ、17日(水)には高気圧が早くも日本の東へ移動し、梅