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東京時間10:26現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝22635.00（+625.00+2.84%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4315.40（+76.60+1.81%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 米国とイランの合意を受けて大きく上昇