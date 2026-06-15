【新興国通貨】ドル人民元は直近安値を更新＝中国人民元 元高傾向とドル全面安を受けて、同r人民元は6.7582元と先週末終値の6.7628元から一気に下げている。直近安値を割り込み2023年以来の安値圏。対円では23.69円台での推移。金曜日に1992年以来高値を更新する23.712円を付けた後、ドル円の下げに、少し調整が入ったが、元高やドル円の安値からの反発にしっかりとした動き。 USDCNY 6.7589CNYJPY23.696