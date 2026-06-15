米株価指数先物一段高、ダウ400ドル超上昇 東京時間10:41現在 ダウ平均先物SEP 26月限52033.00（+428.00+0.83%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7575.50（+78.00+1.04%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限30457.50（+502.75+1.68%）