USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.166.206.757.46 1MO6.825.246.236.15 3MO7.645.276.636.31 6MO8.285.567.206.76 9MO8.455.807.536.98 1YR8.656.257.877.24 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.459.157.45 1MO6.558.136.46 3MO7.148.206.44 6MO7.888.676