NVIDIAの研究チームがゲームアニメーションやロボット制御向けのモーション生成フレームワーク「MotionBricks」を発表しました。MotionBricksは35万件超のモーションスキルを単一のニューラルバックボーンで扱い、1万5000FPSのスループットと2ミリ秒のレイテンシを達成したとされています。MotionBricks: Scalable Real-Time Motions with Modular Latent Generative Model and Smart Primitiveshttps://nvlabs.github.io/motionbr