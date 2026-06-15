梅雨は要注意！傷みにくい「おにぎり」を作ろう 気温と湿度が上がってくる梅雨は食中毒が起こりやすく、食材の腐敗や衛生面に少し注意が必要です。そこで今回は、作る機会の多い「おにぎり」を傷みにくいよう工夫したレシピをご紹介します。 漬物の塩分とお酢の効果で ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました お酢の効果を手軽にドレッシングで梅干しはペーストが◎ガリとしその効果で紅ショウ