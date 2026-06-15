日本の「水」に新たな安全指針が生まれた。環境省は今年4月から、全国の水道事業者らに対して、水道水におけるPFASの検査実施および基準を遵守する義務を課した。自然界には存在せず分解されにくいため“永遠の化学物質”と呼ばれるPFASは、約1万種類ある有機フッ素化合物の総称である。水などを介して人間の体内に入ってしまえば、臓器に蓄積されて様々な健康被害を招くとされる発がん性物質だ。これまでPFASは、全国各地の河川