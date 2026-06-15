和歌山のシンボルとして親しまれる、和歌山城。 徳川御三家のひとつとして長い歴史を刻んできた和歌山城は、豊臣秀吉から命じられ、弟の秀長が築城した。2026年大河ドラマで描かれている“豊臣兄弟”が手掛けた名城だ。そんな美しき城に、周囲とは明らかに異なる“ヘタクソな石垣”が!? ABCテレビ福井治人アナウンサーから今回の謎を告げられたA.B.C-Zの塚田僚一も、思わず 「（ヘタクソなんだったら）つくり直して